2023/05/11 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9mzgP9mqPR4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مليون عراقي مهددون بحياتهم و نداء عاجل | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مليون عراقي مهددون بحياتهم و نداء عاجل | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).