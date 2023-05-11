الادعاء الفرنسي: يجب محاكمة ساركوزي بتهمة الحصول على تمويل ليبي

2023/05/11 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدعي المالي الفرنسي إنه يتعين أن يمثل الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، أمام القضاء في اتهامات بالفساد والحصول على تمويل ليبي من دون سند من القانون لحملته الانتخابية التي انتهت بفوزه بمنصب الرئيس عام 2007.

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