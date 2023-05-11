صحيفة صينية: نظام نقدي دولي أكثر تنوعاً يسير بسرعة كبيرة

2023/05/11 | 23:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب وانغ تشاويانغ، باحث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية..شهدت العديد...

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