2023/05/11 | 23:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر وكالة تقدم الاخبارية جدول مباريات منتخبنا الوطني في نهائيات كأس أمم اسيا التي ستقام مطلع العام المقبل في دولة قطر، حيث سيلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

ادناه جدول المباريات:-

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