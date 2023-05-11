2023/05/11 | 23:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر الجيش الإسرائيلي عن مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة الخميس بعد عام من مقتلها برصاصة في مؤخرة الرأس أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. الجيش الإسرائيلي يعتذر عن مقتل شيرين أبو عاقلة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى.. الجيش الإسرائيلي يعتذر عن مقتل شيرين أبو عاقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).