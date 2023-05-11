العراق يبلغ تركيا باستئناف عمليات التصدير من ميناء جيهان اعتباراً من السبت المقبل

2023/05/11 | 23:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الخميس، عن ابلاغ السلطات التركية بإستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي -ميناء جيهان - اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وذكرت وزارة النفط في بيان أن "شركة تسويق النفط العراقية سومو، ابلغت شركة بوتاش التركية بإستئناف عمليات التصدير والتحميل أعتباراً من يوم السبت 13 آيار الجاري".وأشار وزير النفط، بحسب البيان، الى "الانتهاء من ابرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية سومو".

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