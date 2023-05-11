2023/05/11 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mb-UhDCdoE0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفيرة الاميركية تواصل التحركات.. ومع المالكي آخر اللقاءات | الحصاد الاخباري 2023/5/11) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السفيرة الاميركية تواصل التحركات.. ومع المالكي آخر اللقاءات | الحصاد الاخباري 2023/5/11) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).