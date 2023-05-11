2023/05/11 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X3As7Lj3jSk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | النائب رائد المالكي: من الممكن تقديم سلم الرواتب ضمن قانون الخدمة المدنية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | النائب رائد المالكي: من الممكن تقديم سلم الرواتب ضمن قانون الخدمة المدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).