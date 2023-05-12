القبض على تاجر مخدرات وإحباط تهريب سكراب بحادثين في بغداد

2023/05/12 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بتجارة المخدرات جنوب العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء ٢٥ بالفرقة ١٧، تمكنت من القبض على تاجر مخدرات وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة ضمن قضاء المحمودية".

وفي سياق آخر، أشار المصدر الى "ضبط عجلة محملة بالسكراب يروم صاحبها تهريبها من خلال الطريق الدولي السريع في ابو غريب باتجاه اإحدى المحافظات".

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