رسمياً.. حيدر عبد الأمير مدرباً للزوراء خلفاً لأوديشو

2023/05/12 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت إدارة نادي الزوراء، اليوم الخميس، تعيين حيدر عبد الأمير مديرًا فنيًا للفريق، حتى نهاية الموسم، خلفًا للمستقيل أيوب أوديشو.

ويعاون عبد الأمير في مهمته هشام محمد وعلي حسين رحيمة، بالإضافة إلى مدرب الحراس عماد هاشم.

ومن المقرر أن يباشر عبد الأمير مهمته مع الزوراء اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل تحضيرًا لمواجهة أربيل بالجولة 29 المقررة المقرر إقامتها يوم 19 مايو/ آيار الجاري.

وسبق لعبد الأمير أن عمل مع الزوراء بالموسم الماضي، كما خاض تجربة تدريبية مع زاخو في مرحلة الذهاب من الموسم الجاري قبل أن يقدم استقالته لتراجع النتائج.

من جانبه، قدم نادي الزوراء الشكر للمدرب أيوب أوديشو الذي قدم استقالته بعد التعادل مع القاسم (1-1) علاوة على تراجع النتائج بالجولات ال 3 الماضية.

يذكر أن الزوراء يحتل المركز الثالث في لائحة الترتيب بالدوري الممتاز برصيد 53 نقطة.

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