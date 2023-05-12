الجوية يمزق شباك الديوانية بمهرجان للأهداف

2023/05/12 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق القوة الجوية فوزاً كبيراً على الديوانية بنتيجة 9-2 في الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز العريض واصل الصقور وصافة الدوري برصيد 56 نقطة بفاق نقطتين في ملاحقة المتصدر الشرطة.

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