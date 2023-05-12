يونس محمود: القرعة متوازنة وسنعد منتخباً قادراً على مقارعة الكبار

2023/05/12 | 00:03 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يبحث عن مواصلة نجاحات كأس الخليج (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

أكد يونس محمود، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة العراقي، أن منتخب العراق يمتلك فرصة مواتية لخطف إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة إلى دور الـ16.

وأوقعت قرعة كأس آسيا 2023، التي سحبت الخميس في الدوحة، منتخب "أسود الرافدين" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

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وفي تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي، وصف محمود القرعة بالمتوازنة، وأضاف صاحب هدف التتويج بلقب آسيا 2007: "هناك خطة عمل متكاملة من قبل الاتحاد العراقي، هدفها الأساس إعداد منتخب قوي يكون قادراً على مقارعة كبار القارة في بطولة كأس آسيا، كما أن البطولة ستكون محطة مهمة لكسب الثقة للدخول في تصفيات كأس العالم، بهدف التأهل إلى مونديال 2026".

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