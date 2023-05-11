هذا الصوت سيحسم الانتخابات التركية

2023/05/12 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 14 مايو سينتخب الأتراك برلمانا جديدا ورئيسا، فمن يكون الصوت الحاسم؟

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