جريمة تهز المشاعر.. إغراق فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً في العراق

2023/05/12 | 00:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تحقيقات الشرطة، اليوم الخميس، أن فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، تم إغراقها في أحد أنهر قضاء “رانية”، من قبل شقيقة زوجة والدها، بالاتفاق مع الأخيرة، على إنها غرقت إثر تعثر قدماها وانزلاقها نحو النهر، حيث تم العثور على الجثة بعد ساعات. وقال جبار آدم، مدير إدارة شرطة غابات شدر في تصريح […]

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إغراق فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً في العراق أولاً على ايرث نيوز.

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