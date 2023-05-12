توقيع اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع

2023/05/12 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت مصادر سودانية، اليوم الجمعة، إن الجيش وقوات الدعم السريع، وقعا على اتفاق أولي خلال مفاوضات جدة في السعودية.

ووفق المصادر، فقد أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزام بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين.

وتضمن الإعلان تأكيد الجيش وقوات الدعم السريع الالتزام بضمان حماية المدنيين، وتوفير مرور آمن لهم من مناطق الأعمال العدائية.

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