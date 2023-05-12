تأجيل اجتماع بايدن مع الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأميركي

2023/05/12 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن المباحثات التي كانت مقررة، الجمعة، بين الرئيس، جو بايدن، وخصومه الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأميركي، أرجئت حتى "مطلع الأسبوع المقبل".

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