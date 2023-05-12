إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة تنفيذية جديدة لتويتر

2023/05/12 | 01:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، الخميس، عن تعيين رئيسة تنفيذية جديدة للمنصة، وقال إنها سوف تبدأ عملها في خلال 6 أسابيع.

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