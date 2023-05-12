وست هام وبازل يقلبان الطاولة على ألكمار وفيورنتينا

2023/05/12 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – قلب وست هام يونايتد الإنكليزي وبازل السويسري الطاولة على ألكمار الهولندي وفيورنتينا الايطالي تواليا وخرجا منتصرين بنتيجة واحدة 2-1 الخميس في ذهاب نصف نهائي مسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم.وتقام مباراتا الاياب الخميس المقبل.في المباراة الاولى على الملعب الأولمبي في عاصمة الضباب، فاجأ ألكمار مضيفه وست هام يونايتد […]

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