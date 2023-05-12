بينها إيقاف تطبيقات الهاتف.. حلول اقتصادية للسيطرة على ارتفاع الدولار

2023/05/12 | 01:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اقترح الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، اليوم الخميس، حلولاً للسيطرة على ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، فيما أكد ضرورة أجراء تسهيلات أكبر للشركات والتجار الصغار.

وقال العلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عودة انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية تتطلب من البنك المركزي والحكومة تطبيق عدة حلول”، مبينا أن “الامر الأول يتمثل بإجراء تسهيلات اكبر للشركات والتجار وصغار التجار وطلبات التحويل المالي لإجراء عمليات تحويل بشروط (أقل حدة) وإزالة العقبات وتسهيل الإجراءات اكثر فاكثر تجاه تلك الطلبات، وتمرير الحوالات بسرعة اكبر”.

وأضاف، أن “الامر الثاني يدور حول إيقاف (تطبيقات الموبايل) التي تعمل على ترويج لأسعار الصرف المحلية (السوق السوداء)؛ كونها تطبيقات لا تتضمن بياناتها المعروضة اعتماديتها على الطلب الحقيقي في السوق (كمزاد وبورصة الكترونية حقيقية بل هي مجرد وسيلة عرض إعلامية)”.

وتابع العلي حديثه، قائلاً: “ضرورة منع إي محاولات استخدام مثل هذه التطبيقات كأداة لتغيير اتجاه السوق، لاتساع انتشارها ودرجة اعتماد الأسواق والمتداولين والتجار على بياناتها المعروضة، عبر التأثير الوهمي حول أسعار الصرف والتأثير على الأسواق “.

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