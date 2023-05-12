التوقيع على اتفاق جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع.. أبرز البنود

2023/05/12 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع طرفا النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية، الخميس، على إعلان "جدة"، وهو اتفاق مبادئ أولي للالتزام بالامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين" والتأكيد على "حماية المدنيين في السودان"، واحترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان.

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