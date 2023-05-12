صواريخ بريطانية بعيدة المدى لأوكرانيا في خطوة غير مسبوقة

2023/05/12 | 01:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت بريطانيا تزويد أوكرانيا رسمياً بصواريخ بعيدة المدى من طراز “storm shadow”، في خطوة قد تغير مسار الحرب.فقد أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس الخميس، رسمياً إرسال بلاده لهذه الصواريخ.وقال والاس في بيان بشأن أوكرانيا أدلى به في مجلس العموم البريطاني، “اتخذنا أنا ورئيس الوزراء (ريشي سوناك) قرارا بتسليم أسلحة […]

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