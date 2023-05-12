أمريكا تعلن توقيع الجيش السوداني و

2023/05/12 | 02:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن توقيع الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية على "إعلان التزام بحماية المدنيين" في السودان خلال المحادثات التي تعقد في مدينة جدة السعودية.

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