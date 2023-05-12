2023/05/12 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أبرز مزايا الدراسة في الجامعة الأميركية في العراق؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دور الجامعة الأميركية في العراق بتطوير التعليم العالي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دور الجامعة الأميركية في العراق بتطوير التعليم العالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).