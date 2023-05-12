اختارها إيلون ماسك لقيادة تويتر.. من هي ليندا ياكرينو؟

2023/05/12 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك الخميس إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لشبكة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

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