2023/05/12 | 04:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، الخميس، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على "إعلان جدة" الذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

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