ما الذي أخّر التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

2023/05/12 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الحرة الليلة أسباب التأخر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم اتساع جهود التهدئة.كما ناقشت سير المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة إلى جانب الوضع الإنساني في السودان

وبما يخص الانتخابات التركية، ناقشت الحرة الليلة انسحاب زعيم حزب بلد المعارض محرم إينجه من ترشيحه للرئاسة والملفات التي لها علاقة بالمرأة وتأثيرها على العملية الانتخابية بالإضافة إلى العلاقات الأميركية التركية.

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