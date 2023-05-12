2023/05/12 | 06:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بنود اتفاق جدة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وسط جدل حول أي البنود يعتبر الأهم في هذا الاتفاق.

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