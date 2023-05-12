السويد مستعدة لإعلان فاغنر

2023/05/12 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الخميس استعدادها لإدراج مجموعة فاغنر الروسية المتهمة بارتكاب انتهاكات في أوكرانيا وإفريقيا، على لائحة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.

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