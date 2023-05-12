أمريكا تتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالسلاح .. وبريتوريا ترد

2023/05/12 | 07:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا روبين بريغتي، الخميس، إن حكومة جنوب إفريقيا قامت بتسليم أسلحة وذخيرة لسفينة شحن روسية خاضعة للعقوبات أواخر العام الماضي.

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