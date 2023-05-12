2023/05/12 | 08:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدرة "المدرعات الخالدة" الروسية تزداد أضعافا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/12 | 08:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قدرة "المدرعات الخالدة" الروسية تزداد أضعافا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قدرة "المدرعات الخالدة" الروسية تزداد أضعافا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).