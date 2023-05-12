مع استلامها صواريخ

2023/05/12 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت المملكة المتحدة بتسليم العديد من صواريخ كروز "ستورم شادو" إلى أوكرانيا، مما أعطى الأمة قدرة هجومية بعيدة المدى جديدة قبل الهجوم المضاد المرتقب ضد القوات الروسية، حسبما قال العديد من كبار المسؤولين الغربيين لشبكة CNN.

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