علماء يحلون لغز ثقب أسود جامح

2023/05/12 | 09:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكن العلماء لم يكونوا متأكدين من سبب عدم قيام هذا الثقب الأسود بابتلاع الغاز بشراهة.

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