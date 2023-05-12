لأول مرة .. الجيش الإسرائيلي

2023/05/12 | 09:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور نحو عام على قتلها، قدم الجيش الإسرائيلي اعتذاره عن مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة ، وذلك بعد إصابتها في رصاصة قناص في مؤخرة رأسها خلال تغطية ميدانية في أحداث بمخيم جنين للاجئين الفلسطنيين في الضفة الغربية.

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