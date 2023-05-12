2023/05/12 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت كتائب ‘شهداء الأقصى’ استهدافها جنود الجيش الإسرائيلي في معسكر دوتان والبرج العسكري.ونشرت الكتائب فيديو قالت إنه “يوثق الاستهداف الذي تم ردا علي مجزرة غزة الحبيبة”.واشارت الى إن “مقاتليها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتائب ‘شهداء الأقصى’ تستهدف جيش الاحتلال في معسكر دوتان والبرج العسكري المركز الخبري الوطني.

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