قيادي في الاطار: 6 مناطق حمراء في قاعدتين امريكتين بالعراق- عاجل

2023/05/12 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي، جبار عودة، اليوم الجمعة، عن وجود 6 مناطق حمراء في قاعدتين امريكتين بالعراق.

وقال عودة لـ(بغداد اليوم)، إن "الوجود الامريكي في العراق مدعاة قلق دائم لنا والأسباب كثيرة لذا يجب الانتباه لكل الخطوات لاننا امام دولة ليس لها اي مصداقية بالعالم" حسب قوله.

وأضاف، ان"هناك 6 مناطق حمراء بينها 4 في قاعدة عين الاسد غرب الأنبار واثنتين من قاعدة حرير (في أربيل) تحظى بتشديد أمني مركز من قبل القوات الأمريكية ولا يسمح الوصول اليها أبداً لأسباب مجهولة" لافتا الى ان "من الضرورة ان تحظى جميع القواعد بالتفتيش من قبل السلطات العراقية لان مبدأ السيادة يفرض هذا الاتجاه".

وأشار عودة الى ان "في الأسد والحرير هناك الكثير من الخفايا والمناطق الحمراء هي سر من اسرارها خاصة وانها تحولت الى ممر لرحلاتها من سوريا ومناطق اخرى" وفقاً لرأيه.

وتابع ان "الاستقرارفي العراق سيبقى في مرمى التهديد بسبب الوجود الامريكي ومطالبتنا بخروجها نابع من حرصنا على الامن والطمائنية".

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