عالمياً.. تراجع اسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

2023/05/12 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأمريكي كبح خسائر المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2010.29 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا 0.3 بالمئة خلال الأسبوع، تراجع ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2015.00 دولار.

وقال براين لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال، إنه بينما ينظر المستثمرون إلى الشكوك المحيطة بمحادثات سقف الديون في الولايات المتحدة ويتوقعون توقفا مؤقتا في رفع أسعار الفائدة الأمريكية، يبدو أن هناك قدرا ضئيلا من جني الأرباح الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وارتفع الذهب يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وزيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي بأقل وتيرة منذ أكثر من عامين، لكن المعدن الأصفر فقد بريقه مع ارتفاع الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الخميس إن اجتماعا كان مقررا يوم الجمعة بشأن سقف الدين بين الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين قد تأجل، واتفق الجانبان على الاجتماع الأسبوع المقبل.

ويميل الذهب إلى تحقيق مكاسب خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو المالية باعتباره ملاذا آمنا، بينما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى زيادة الإقبال على الأصول التي لا تدر عائدا.

وتأخذ الأسواق حاليا في الحسبان احتمالا بنسبة 92.8 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت فضية في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.98 دولار للأوقية.



وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1083.24 دولار.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1558.50 دولار.

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