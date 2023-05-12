لإفتتاح عدة مشاريع.. السوداني يصل نينوى

2023/05/12 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إلى محافظة نينوى لافتتاح مشاريع عديدة.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة نينوى، على رأس وفد حكومي رفيع".

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