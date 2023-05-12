كاد يدهسهم.. كاميرا توثق لحظة دخول سيارة على رواد مطعم بشكل مفاجئ

2023/05/12 | 10:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه رجل يبلغ من العمر 25 عامًا 3 تهم لاصطدامه بسيارته بالفناء الخارجي لمطعم في ولاية أوهايو الأمريكية.فيديو المراقبة يظهر المشهد المرعب الذي حطم الواجهة الأمامية المخصصة لجلوس الزبائن لتناول وجبات الطعام في الهواء الطلق.

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