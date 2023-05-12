تعليق رسمي لنائب رئيس برشلونة بشأن استعادة ميسي: لدينا خطة دقيقة

2023/05/12 | 10:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يثق مسؤولو نادي برشلونة في قدرة البلوجرانا على إعادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لملعب “سبوتيفاي كامب نو” قبل انطلاق الموسم المقبل.وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في حزيران المقبل حيث فشل النادي الفرنسي في تجديده ليصبح البرغوث على حافة الرحيل بعد عامين فقط.وخلال تصريحات لصحيفة “سبورت” الكتالونية أكد نائب الرئيس […]

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