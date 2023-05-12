انتحار رجل ثلاثيني والعثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد

2023/05/12 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بإنتحار رجل ثلاثيني والعثور على جثة مجهولة الهوية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن " رجلا ثلاثينياً اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه داخل منزله في اطراف قضاء الراشدية ببغداد".

واضاف ان " ظروف الحادث غامضة، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقاً عاجلاً".

فيما عثرت القوات الامنية ، اليوم الجمعة، على جثة مجهولة الهوية جنوب بغداد.

واوضح المصدر الامني لـ(بغداد اليوم) أن "الاجهزة الامنية عثرت على جثة مجهولة الهوية عليها آثار اطلاق نار في الصدر مرمية قرب ازقة سكنية في اطراف قضاء المحمودية ببغداد".

واشار الى أنه " تم نقل الجثة الى الطب العدلي، فيما فتح تحقيق بالحادث".

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