2023/05/12 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية ، اليوم الجمعة ، استمرارها بانجاز معاملات المواطنين وتوفير افضل الخدمات لهم.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بحسب توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وبمتابعة مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، باشرت اليوم الجمعة المديرية بإنجاز معاملات المواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم في العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. الجوازات تعلن استمرار الدوام في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. الجوازات تعلن استمرار الدوام في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).