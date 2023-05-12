طقس العراق.. أمطار وغبار وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2023/05/12 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة وتساقط للأمطار في الأقسام الشمالية.





وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن "حالة الطقس في المناطق الوسطى من البلاد سيكون صحو مع تصاعد للغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق والرياح شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة".

واضاف البيان، في حين سيكون طقس المناطق الشمالية غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشمالية مع فرصة لحدوث عواصف رعدية في مناطق متفرقة ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم والرياح شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة".

وأشار البيان الى أن " طقس المناطق الجنوبية سيكون صحو مع بعض الغيوم وتصاعد للغبار مع فرصة لحدوث عواصف رعدية في مناطق متفرقة ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم والرياح شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة".

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