مواقع عالمية: توم كروز وشاكيرا في علاقة عاطفية

2023/05/12 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات للنجمين العالميين توم كروز وشاكيرا مع اشاعات قوية عن علاقة عاطفية قد تظهر الى العلن قريبا بين الاثنين.وكان توم كروز والنجمة الكولومبية شاكيرا اجتمعا […]

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