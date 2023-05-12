2023/05/12 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف ، يفقد الجسم الكثير من السوائل من خلال التعرق.يبرد الجسم مع العرق الذي ينتجه الجسم من تلقاء نفسه.غالبًا ما نقرأ عن ضرورة وأهمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروبات طبيعية مفيدة لصحتك فى الصيف المركز الخبري الوطني.

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