أردوغان يعلن بدء العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم

2023/05/12 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، بدء عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.

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