باكستان.. عمران خان يمثل أمام القضاء بعد إبطال المحكمة العليا قرار توقيفه

2023/05/12 | 11:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الجمعة، أمام القضاء بعد إبطال المحكمة العليا قرار توقيفه الذي تسبب بأعمال شغب في كل أنحاء البلاد.

وكان خان (70 عاما) اعتقل الثلاثاء فيما كانت محكمة في إسلام أباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.

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