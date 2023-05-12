الصحافة العالمية وآفاقها المستقبلية – شيماء علي المشهداني

2023/05/12 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيماء علي المشهداني سعت الصحف والمؤسسات الصحفية إلى تحسين أدائها الخبري على الدوام للارتقاء باحتياجات القراء المتزايدة إلى الأخبار، وكانت سرعة الحصول على الأخبار من مصادرها وسرعة نقلها إلى الصحف وسرعة طبعها وسرعة نشرها وتوزيع الصحف على القراء، وكانت المنافسة بين الصحف للحصول على الأخبار من أهم دوافع إنشاء وكالات الأنباء كأحد أهم الصناعات المغذية […]

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