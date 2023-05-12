دورتموند ينتظر نتائج غريمه شالكه في الدوري الألماني

2023/05/12 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين (أ ف ب) – يأمل بوروسيا دورتموند، ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، في أن يقدّم له غريمه شالكه خدمة جليلة عندما يحلّ ضيفاً على بايرن ميونيخ المتصدر السبت، وذلك قبل 3 ساعات من استضافته لبوروسيا مونشنغلادباخ ضمن منافسات المرحلة 32.ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 65 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن دورتموند، حيث أن اهدار […]

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