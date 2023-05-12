اعتقال 12 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية

2023/05/12 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الجمعة، تمكن مفارز لواء الحدود العشرون من القاء القبض على متسللين اجانب حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وضمن مهام قيادة قوات الحدود في تأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، تمكنت مفارز الفوج الاول لواء الحدود العشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على12 متسللاً من جنسية اجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".

وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا على الجهات المختصة ".

وفي وقت سابق دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمرى إلى ضرورة تكثيف العمل الاستخبارى الدقيق وعدم الاستجابة لأى ضغوطات والتصدى للإرهاب وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، مشددًا على أهمية تشديد كافة الإجراءات الأمنية لحماية الحدود والمنافذ الحدودية فى البلاد.

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