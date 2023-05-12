رئيس ممثلية الإقليم ببغداد يصف العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بـ

2023/05/12 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصف رئيس ممثلية إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، اليوم الجمعة، العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الاقليم بـ "الذهبية".

وقال عيسى لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق سيصدر 3 ملايين وخمسمائة الف برميل منها سيسلم الاقليم 400 الف برميل إلى بغداد عبر شركة النفط الوطنية ( سومو)، بعد اتفاق الطرفين للسنوات الثلاث المقبلة ، مؤكداً أن "الإقليم سيستلم 12.67 بالمائة من قيمة الموازنة" .

واضاف أن "تصدير النفط من المقرر ان يكون بداية السنة المقبلة وعليه سيلتزم الطرفين بتنفيذ بنود الاتفاق، لاسيما بعد البدء بتصدير النفط عبر تركيا".

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